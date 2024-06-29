В США допустили окончание конфликта на Украине после фиаско Байдена

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что после слабого выступления президента США Джо Байдена во время дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом Вашингтон может предпринять шаги, которые приведут к окончанию конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

© Lenta.ru