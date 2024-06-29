Супруге экс-президента Франции грозит обвинение по «ливийскому» делу

Жене экс-президента Франции Николя Саркози Карле Бруни грозят обвинения по делу о «ливийском» финансировании избирательной кампании ее мужа, информирует Agence France-Presse со ссылкой на источник. По данным агентства, супругу бывшего главы республики вызвали в суд после отказа от показаний посредника Зияда Такиеддина.

Карлу Бруни-Саркози вызвали для возможного предъявления обвинений в рамках расследования по делу об отказе от показаний посредника Зияда Такиеддина в 2020 году, который обвинял ее супруга Николя Саркози в финансировании президентской кампании в 2007 году за счет ливийских средств, — сообщает AFP.



В октябре 2023 года бывшему президенту Франции выдвинули двойные обвинения. Саркози вменяют преступный сговор с целью мошенничества организованной группой. Также экс-президента обвиняют в том, что он мог оказать давление на Такиеддина, заставив его отказаться от показаний. Сам Саркози отрицает все обвинения по этому делу.

Суд приговорил Саркози к шести месяцам лишения свободы

В феврале 2024 года экс-президенту Франции сократили срок заключения. Суд приговорил Саркози к шести месяцам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании. Столько же он получил условно.