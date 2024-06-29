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Глава МИД Армении обсудил вопросы партнёрства с Боррелем

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на Дубровникском форуме в Хорватии провёл встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Глава МИД Армении обсудил вопросы партнерства с Боррелем
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

В ходе встречи стороны обсудили «шаги, направленные на значительное углубление отношений и позитивные перспективы». Мирзоян и Боррель обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ранее Армения согласилась принять участие в мероприятии партнёрского формата саммита НАТО в Вашингтоне.

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