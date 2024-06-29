Часть подозреваемых в отмывании денег по «Панамскому архиву» оправдали

Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с "Панамским архивом" и "Операцией автомойка". Об этом сообщает Reuters.

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В публикации подчеркивается, что судья Балойса Маркинес распорядился отменить меры пресечения в отношении всех обвиняемых. Также один уголовный процесс был отменен. Агентство подчеркивает, что имена оправданных не были раскрыты.

До этого панамский писатель, соучредитель юридической фирмы Panama Papers, разгласившей "панамское досье", Рамон Фонсека ушел из жизни.

Компания Mossack Fonseca получила широкую известность в 2016 году, когда было опубликовано расследование, основанное на документах, полученных в результате "беспрецедентной утечки миллионов документов" из базы данных фирмы. Благодаря утечке стало известно о связях некоторых политиков и государственных деятелей с офшорами, посредством которых они уходили от уплаты налогов. Было заведено по меньшей мере 150 расследований в 79 государствах по фактам отмывания денег.