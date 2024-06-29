Байден назвал подлинную угрозу США

Действующий президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа подлинной угрозой стране. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Политик также оценил свою работу в качестве главы государства. Он заявил, что уверенно справляется со своими обязанностями. «Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу», — указал он.