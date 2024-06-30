Глава разведки Турции обсудил с лидером ХАМАС ситуацию в секторе Газа

Глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын провел переговоры с председателем политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщил телеканал TRT.

Стороны обсудили заключительный этап переговоров о прекращении огня в анклаве. Также были озвучены шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения обмена заложниками и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Калын среди прочего выразил соболезнования в связи с очередной атакой Израиля. Глава турецкой разведки подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать палестинский народ.

Незадолго до этого движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В свою очередь администрация президента США Джо Байдена предложила новую формулировку одной из статей потенциального соглашения о прекращении огня и обмене заложников между ХАМАС и Израилем.