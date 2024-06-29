Байден оценил свою работу в качестве президента США

Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что не выдвигался бы на новый президентский срок, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что может выполнять свою работу.

По мнению Байдена, экс-президент США Дональд Трамп является подлинной угрозой стране.

До этого стало известно, что доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что необходимо заменить кандидата.

Отмечается, что после прошедших дебатов экс-президент США Дональд Трамп является фаворитом на возвращение в Белый дом.

Названо условие выхода Байдена из президентской гонки

Накануне стало известно, что нынешний глава Белого дома Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Отмечается, что в любом случае такой шаг станет «шокирующим». В списке людей, которые могут повлиять на решение американского президента — первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, друг Тед Кауфман.

Ранее американский журнал Time отреагировал на провал Байдена на дебатах с Трампом.