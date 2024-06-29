Известный американский политик, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что санкции больше не работают. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

По его словам, бюджет державы в настоящее время тратится не на защиту страны, не на самооборону, а на поддержание иллюзии доминирования в мире.

«У нас 800 баз за рубежом. У русских — полторы. У китайцев — одна. И все эти расходы направлены на доминирование, на создание гегемона», — подчеркнул Кеннеди.



По его мнению, все старания США в последнее время ни к чему не приводят. В частности, администрация вводит ограничительные меры, а люди смеются на ней.

Кеннеди-младший назвал безумием то, что Украина упустила мирное соглашение в 2022 году

Политик констатировал, что Россия в настоящее время имеет самую сильную экономику за время существования государства. Он добавил, что у русских теперь выработался «иммунитет к санкциям».

На фоне конфликта на Украине и ввода рестрикций со стороны западных стран президент РФ Владимир Путин обрел популярность большую, чем у него была до начала противостояния, отметил Кеннеди.

Ранее кандидат в президенты предположил, что США могут «погибнуть от собственного меча» из-за бездумной политики на Украине.