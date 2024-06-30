Axios: Байден снимет свою кандидатуру с выборов, если так решат его близкие

Американский президент Джо Байден может снять свою кандидатуру с предстоящих выборов, если этого захочет его окружение. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, единственно возможный сценарий, при котором действующий глава Белого дома отойдет в сторону после неудачи на дебатах, - это если самые близкие его сторонники вдруг решат, что пришла пора ему объявить о своем уходе.

К таковым журналисты отнесли первую леди Джилл Байден, младшую сестру президента Валери, а также друга и советника Теда Кауфмана.

Окружение Байдена формировалось десятилетиями. И именно оно играет определяющую роль в самых важных его решениях, говорится в публикации.

Напомним, президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, и его предшественник, республиканец Трамп.

Между тем издание Washington Post уже опубликовало топ-10 альтернативных кандидатов на замену Байдену. На первое место оно поставило нынешнего вице-президента США Камалу Харрис.