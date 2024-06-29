Хейли прокомментировала результаты дебатов Трампа и Байдена

Никки Хейли, экс-постпред США при ООН, рассказала в интервью Wall Street Journal, что выступление президента США Джо Байдена на дебатах было провальным. Она заметила, что республиканцам следует готовиться к выдвижению более молодого кандидата от демократов.

Ранее Хейли сообщила, что на президентских выборах будет голосовать за 45-го президента США, кандидата в президенты Дональда Трампа, поскольку Байден во время своего президентского срока стал «катастрофой» для страны.

«Они [демократы] будут действовать разумно: они приведут кого-то моложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного. Это время для республиканцев подготовиться к тому, что произойдет», — предупредила Хейли.



По ее мнению, в том случае, если демократы не снимут Байдена с гонки, то им придется очень сложно, партия очень многое утратит.

Названо условие выхода Байдена из президентской гонки

Хейли отметила, что ранее провела переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом. Она уточнила, что «это был хороший разговор».

Напомним, что, по мнению политологов, в США сложилась уникальная ситуация. Они уточнили, что на кресло в Овальном кабинете претендуют действующий и бывший президенты. Оба кандидата старше 70 лет, оба находятся под следствием, оба были замешаны в различных скандалах.