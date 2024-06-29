В Литве женщину оштрафовали на €700 из-за портрета Ленина

Размещение в социальных сетях портрета Владимира Ленина и его призыва «Учиться, учиться и учиться!» обернулось для жительницы Литвы денежным штрафом и правовым преследованием.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на литовское агентство новостей ELTA, соответствующий пост был размещён Эрикой Швенчёнене в соцсетях в апреле и был приурочен ко дню рождения Ленина. Каунасский уездный комиссариат полиции оштрафовал её на €700.

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В марте 2024 года сообщалось о гражданине России, которого оштрафовали на границе с Эстонией за георгиевскую ленточку.