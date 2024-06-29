Названо условие выхода Байдена из президентской гонки

Президент США Джо Байден прекратит предвыборную кампанию и откажется от борьбы за президентское кресло, если на этом настоят его ближайшие родственники и друзья. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на свои источники.

Источники портала считают, что повлиять на решения президента может группа близких людей. Это первая леди Джилл Байден, младшая сестра президента Валери Байден, советник Тед Кауфман и несколько помощников из Белого дома.

Данный близкий круг был сформирован в течение десятилетий, он способен влиять на все решения в жизни и работе Байдена.

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Источник Axios заявил, что неудачные теледебаты Байдена с Трампом превратились в катастрофу. Однако проблеск надежды есть.

При этом союзники Байдена в Демпартии видят кандидатом в президенты только вице-президента Камалу Харрис, если Байден покинет гонку. Но близкие Байдена пока считают, что у него больше шансов победить, чем у Харрис.

На решении Байдена может сказаться и мнение Национального комитета Демократической партии (НКДП). После теледебатов туда стали обращаться «паникующие законодатели». Они боятся, что партия может потерять места в Палате представителей и Сенате на ноябрьских выборах.