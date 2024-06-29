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Американское СМИ назвало условие для выхода Байдена из президентской гонки

Президент США Джо Байден прекратит предвыборную кампанию и откажется от борьбы за президентское кресло, если на этом настоят его ближайшие родственники и друзья. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на свои источники.

Названо условие выхода Байдена из президентской гонки
© globallookpress.com

Источники портала считают, что повлиять на решения президента может группа близких людей. Это первая леди Джилл Байден, младшая сестра президента Валери Байден, советник Тед Кауфман и несколько помощников из Белого дома.

Данный близкий круг был сформирован в течение десятилетий, он способен влиять на все решения в жизни и работе Байдена.

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Источник Axios заявил, что неудачные теледебаты Байдена с Трампом превратились в катастрофу. Однако проблеск надежды есть.

При этом союзники Байдена в Демпартии видят кандидатом в президенты только вице-президента Камалу Харрис, если Байден покинет гонку. Но близкие Байдена пока считают, что у него больше шансов победить, чем у Харрис.

На решении Байдена может сказаться и мнение Национального комитета Демократической партии (НКДП). После теледебатов туда стали обращаться «паникующие законодатели». Они боятся, что партия может потерять места в Палате представителей и Сенате на ноябрьских выборах.