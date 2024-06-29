Сотрудники американских спецслужб проводили агентурную работу в ФРГ с тем, чтобы помешать постройке «Северного потока — 2», рассказал председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий пояснил, что агенты американских спецслужб активно работали с региональными экологическими организациями. Свою деятельности они объясняли «американскими интересами».

«Во время правления [45-го президента США Дональда] Трампа правительство Соединенных Штатов использовало спецслужбы для прямого противодействия «Северному потоку — 2», — констатировал Крюгер.



Ранее сообщалось, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц занимал в 2020 году должность министра финансов. Чиновник поддерживал строительство трубопровода.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

В частности, он предлагал Вашингтону заключить тайную сделку для предотвращения санкций против «Северных потоков».