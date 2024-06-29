$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

CNN: провал Байдена на дебатах обеспечил Трампу убедительную победу

Провальное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах обеспечило победу экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Как сообщает телеканал CNN, итоги их словесного противостояния привели демократов в отчаяние.

CNN: провал Байдена на дебатах обеспечил Трампу убедительную победу
© globallookpress.com

В сообщении отмечается, что теперь Демократическая партия обсуждает, стоит ли оставлять Байдена в предвыборной гонке. Авторы материала также указали, что дебаты укрепили в американском обществе мнение, что действующий президент США слишком стар для второго срока.

Ранее редакционный совет газеты The News York Times обратился к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

В мире
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Демократическая партия США