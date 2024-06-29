Никки Хейли призвала готовиться к замене Байдена молодым кандидатом

Бывшая конкурентка Дональда Трампа в предвыборной внутрипартийной гонке Никки Хейли заявила, что демократы заменят Джо Байдена на более молодого кандидата после прошедших дебатов.

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Хейли предположила, что теперь Демократическая партия будет действовать разумно и постарается не допустить ошибок в дальнейшем предвыборном противостоянии.

«Они приведут кого-то помоложе, вероятно, кого-то более энергичного, кого-то проверенного», – заявила Хейли.



По ее словам, республиканцам нужно как следует подготовиться к такому развитию событий. Она также отметила, что Демократическая партия не сможет удержать свои позиции, если позволит Байдену по-прежнему участвовать в гонке и оставаться кандидатом на пост главы государства, пишет газета The Wall Street Journal.

Первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами прошли в четверг, 27 июня, в Атланте. В ходе дебатов Дональд Трамп и Джо Байден высказали друг другу обвинения в некомпетентности. Байден заявил, что Трамп разрушил экономику страны. В ответ тот рассказал про рост инфляции при действующем главе государства. По мнению 67% зрителей, победу в одержал Трамп. Американские СМИ сообщили, что демократы впали в панику из-за провала Байдена.