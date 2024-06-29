Маск высмеял выступление Байдена на дебатах

Илон Маск высмеял выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывший американским лидером Дональдом Трамом.

"Очень смешно", - написал он в X (ранее Twitter), прокомментировав пост Демократической партии, где Байден объявлен победителем на дебатах.



Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между претендентами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом - это повод для замены действующего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить. Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как "коллективное самоубийство" демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах. Редколлегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более "энергичному" кандидату от демократов.

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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.