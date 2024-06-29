В Италии заявили о провале антироссийской политики на Западе

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал руководство западных стран за антироссийскую позицию. Об этом сообщает «Российская газета».

Конте выступил в парламенте и заявил, что два года назад Запад сделал ставку на военную победу над Россией. Однако надежды на победу и крах российской экономики провалились.

«Чего мы добились с этой военной стратегией? Смерть, разрушения, влезли в долги, чтобы отправить все больше и больше оружия до горького конца, для бесконечной эскалации», — сказал Конте.



По его мнению, нынешние власти Италии заслужили в качестве приза «поцелуй в голову за верность». Так он намекнул на отношения Мелони и Байдена на мартовской встрече в Вашингтоне.

Также экс-премьер возмутился нежеланием Запада вести переговоры с Россией. Это привело к тупику. Конте добавил, что переговоры «о лучших условиях для Украины» стали единственным способом избежать третьей мировой войны.