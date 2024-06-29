Мир находится на пороге нового Карибского кризиса. Последние действия США и НАТО могут спровоцировать эскалацию украинского конфликта и привести к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса. Так считает профессор американского Института ядерных исследований Питер Кузник, пишет The American Conservative.

Издание отмечает, что «удивительно безрассудная политика Байдена дает Киеву все, что он хочет» — «вплоть до возможности бомбить родителей и детей на крымских пляжах». Это доводит прокси-войну между НАТО и Россией, «пожалуй, до самого опасного момента»,

Профессор Питер Кузник считает, что тактика запугивания американских ястребов «направлена на дальнейшую демонизацию русских». Эта тактика закладывает основу для предоставления Украине любых расширенных возможностей.

Кузник, основатель и директор Американского института ядерных исследований, предупреждает, что в итоге «мы можем оказаться на пороге нового кубинского ракетного кризиса».