В США раскрыли секрет успеха российских пранкеров

В США рассказали, как российским пранкерам Вовану и Лексусу удалось разыграть в 2023 году главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg пишет, что в ФРС никто не заинтересовался, почему «украинские чиновники» использовали почтовые домены «.net» и «.team» при переписке с американской канцелярией. Кроме того, американцев не насторожил и случай с главой ЕЦБ Кристиной Лагард, которую пранкеры разыграли за несколько дней до инцидента с Пауэллом.

Договорившись о видеозвонке с помощью электронной почты, пранкеры вышли на Пауэлла. В разговоре глава ФРС обсудил с человеком, говорившим от имени Зеленского, помощь Киеву и процентные ставки ФРС.

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Позже Совет управляющих ФРС обнаружил ошибку и подал жалобу в управление генерального инспектора США. Там начали расследование и пришли к выводу, что «ничего противозаконного не произошло». Однако произошедшее выявило необходимость пересмотра протоколов безопасности.