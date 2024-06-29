Министр культуры Норвегии поддержала ЛГБТ* трюком с голой грудью на публике

Министр культуры и равноправия Норвегии Любна Яфферю публично оголила грудь в поддержку ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает NRK. Свой поступок она назвала «небольшим вкладом» в то, чтобы гомосексуальные люди чувствовали себя в безопасности. Перформанс произошел на одном из ток-шоу, которое касалось предстоящего парада.

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Для меня как министра культуры и равенства, а теперь и как верховного защитника гомосексуальных людей важно, чтобы гомосексуальные люди чувствовали себя в безопасности и свободно, и это был мой небольшой вклад, — заявила Яфферю.



Ранее сообщалось, что чиновники из Минздрава США надавили на Всемирную профессиональную ассоциацию по здоровью трансгендеров, чтобы они убрали из руководящих документов возрастные ограничения для операций в подростковом возрасте. Предполагается, что в этом могли быть замешаны подчиненные помощника главы министерства Рэйчел Левин.

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Позднее представители ассоциации уже прокомментировали заявления журналистов NYT. Они опровергли опубликованную информацию и отметили, что политические силы не могут оказать влияния на разработку основополагающих принципов.