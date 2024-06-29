Экс-канцлер Германии Герхард Шредер вызван в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока – 2» в Мекленбурге, пишет Spiegel.

По данным издания, комиссия дела хочет заслушать в качестве свидетелей премьера земли Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера, передает РИА «Новости».

Уточняется, что это решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания в пятницу.

Ранее издание Handelsblatt писало, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц хотел заключить тайную сделку с США по защите «Северного потока – 2» от санкций.

Генпрокурор Краснов: расследование взрывов на "Северном потоке" продвигается

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, знала подробности планов России по запуску газопровода «Северный поток – 2» и продвигала его строительство.

Кроме того, немецкие СМИ писали, что Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом.