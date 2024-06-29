Президент России Владимир Путин развенчал миф о несокрушимой гегемонии коллективного Запада. Тем самым он преподал США важный урок, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

По данным агентства, после распада Советского Союза Вашингтон достиг пика военно-политического могущества, управлял миром, устанавливал выгодные для себя правила игры.

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В 2001 году США активно стали активно заниматься борьбой с терроризмом, увязли в Афганистане и Ираке, отметили эксперты.

По их словам, на фоне увлеченности Вашингтона нефтью и Ближним Востоком, «Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России».

Главными ошибками Запада являются чрезмерное давление на своих противников, отсутствие гибких стратегических приоритетов и излишне пренебрежительное отношение к потенциальным угрозам, констатировали аналитики.