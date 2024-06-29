Миллиардер Баффет вычеркнул Фонд Билла Гейтса из завещания

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, входящий по версии журнала Forbes в десятку богатейших людей планеты (состояние - $125,9 млрд), принял решение вычеркнуть из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal.

Отмечается, что он направит свое состояние в новый благотворительный фонд, которым будут управлять его дочь и двое сыновей. Трое его детей должны единогласно решить, на какие благотворительные цели пойдут эти деньги.

"Фонд Гейтса не получит денег после моей смерти, - заявил Баффет изданию. - Я очень доволен ценностями моих троих детей и на 100% уверен в том, как они справятся с поставленной задачей".



Фонд, председателем которого является Гейтс, - один из крупнейших в мире. Он известен своей деятельностью в области глобального здравоохранения, а также борьбы с бедностью и гендерным равенством. Согласно его данным, с 2006 по 2023 год Баффет передал фонду $39,3 млрд.