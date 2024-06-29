Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточны.

Такой жёсткий ответ в эфире телеканала ZDF дала главарю киевского режима немецкий политик Сара Вагенкнехт, передаёт РИА Новости

«Зеленский там в бундестаге сказал, что время компромиссов с Россией прошло, а конфликт закончится на условиях Украины, что является иллюзией, – подчеркнула она. – Это оторвано от реальности».



При этом немецкий политик опасается, что, если Запад будет продолжать проводить текущую политику по Украине, то он окажется на пороге большой войны в Европе.

«Это случится при условии, что НАТО начнёт всё больше вмешиваться в российско-украинский конфликт и станет его стороной», – резюмировала Вагенкнехт.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Германии испугались действий России в небе над Украиной.