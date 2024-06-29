Стал известен кандидат на замену Каллас в качестве премьера Эстонии

Правящая в Эстонии Партия реформ назвала кандидата в премьер-министры вместо покидающей эту должность и переходящую в Еврокомиссию Кайю Каллас. Сообщение приводит «Интерфакс».

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«Правление Партии реформ единогласно приняло решение выдвинуть реформиста, министра климата Кристена Михала в качестве кандидата на пост нового премьер-министра Эстонии», — заявили в пресс-службе партии.



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Каллас подаст прошение об отставке с поста премьер-министра Эстонии и займет пост высокого представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Каи Каллас на должность главы евродипломатии. По словам представителя Кремля, Каллас тоже «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей», и хорошо известна «своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями».