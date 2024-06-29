Суд отказался снять обвинения с актера Болдуина

В США суд отклонил ходатайство о снятии обвинений с актера Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемочной площадке. Отбор присяжных начнется в начале июля, сообщает AP News.

Адвокаты актера подали ходатайство о прекращении дела. Они утверждали, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, был сильно поврежден во время судебно-медицинской экспертизы ФБР. Оружие невозможно было исследовать на предмет возможных модификаций или проблем, которые могли бы оправдать актера.

Однако судья Мэри Марлоу Соммер заняла сторону обвинения и отклонила данное ходатайство.

Решение суда устраняет одно из последних препятствий перед тем, как прокуратура сможет передать дело в суд. Выбор присяжных запланирован на 9 июля в Санта-Фе.

Адвокаты планируют вызвать свидетелей из утвержденного судом списка. В него входит более 60 человек. Это кинорежиссер Джоэл Соуза, помощник режиссера Дэйв Холлс, а также ряд сотрудников оперативных служб, следователей, экспертов по огнестрельному оружию.

Болдуин не фигурирует в списке, но имеет право давать показания на процессе.

В 2021 году при съемках фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера и смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. Также был ранен, но выжил режиссер Джоэл Соуза.