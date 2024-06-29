Карла III сравнили с Байденом из-за портрета

Короля Великобритании Карла III сравнили с президентом США Джо Байденом из-за нового портрета. Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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29 июня Букингемский дворец представил портрет короля Карла III ко Дню вооруженных сил Великобритании. На фотографии монарх запечатлен в парадной военной форме с медалями.

По мнению некоторых интернет-пользователей, Карл III выглядит как президент США Джо Байден.

«Похож на Джо Байдена, не очень хорошо выглядит», «Первое, о чем я подумал, — сходство с Байденом. Они примерно одного возраста», — писали в комментариях.



5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности. Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.

В июне королевский эксперт Том Куинн заявил, что Карл III хотел бы прилететь в Америку, чтобы навестить принца Гарри и Меган Маркл, а также их сына Арчи и дочь Лилибет. Однако пока неизвестно, когда король Великобритании сможет приехать к родственникам.

Ранее сообщили, почему Карл III не готов отказаться от общения с принцем Гарри.