На Западе заговорили о приближающемся коллапсе империи США

США ждет скорый коллапс, это продемонстрировали прошедшие дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Так считает бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Не только американцы смотрели дебаты вчера. Их смотрел весь мир. Конец империи приближается», — написал Дотком в соцсети X.



Бизнесмен считает, что неудачные для Байдена дебаты подорвали репутацию Белого дома. Восстановить ее не удастся. Необходимы перемены, иначе постоянная пропаганда и неадекватный президент приведут США к катастрофе.

Накануне Трамп и Байден провели первый раунд предвыборных дебатов. Байден запинался, оговаривался и вел себя неуверенно. Неудачное выступление Байдена «привело в ужас» Демократическую партию, а западные СМИ единодушно раскритиковали действующего президента.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.