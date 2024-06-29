Украинцев начали готовить к отключению света

Гендиректор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей страны готовиться к 12-часовым отключениям света в связи со сложной энергетической ситуацией в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35 процентов. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50 процентов. То есть базовый прогноз — 12 часов без света», — заявил он, уточнив, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе.



Тогда станет понятно, понятно, сколько разрушенных электростанций удается восстановить к холодам.

Директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук назвал главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине дефицит ракет противовоздушной обороны (ПВО).