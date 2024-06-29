В Риге загорелся завод Latvijas Finieris

В Риге на заводе компании-производителя фанеры Latvijas Finieris произошел сильный пожар. Видео опубликовал портал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На кадрах видео над одним из зданий поднимается густой черный дым.

Напомним, что ранее на этой промышленной площадке, одной из крупнейших в странах Балтии, также были возгорания.

Так, в феврале 2012 года из-за возгорания термо-масла на насосной станции произошел пожар. Работоспособность завода была восстановлена через неделю.

В декабре 2014 года практически полностью сгорел цех ламинации. В тушении пожара были задействованы 50 специалистов экстренных служб и 12 единиц спецтранспорта.