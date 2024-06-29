В Турции рядом с АЭС «Аккую» в массовом ДТП погибла россиянка

В Турции рядом с АЭС «Аккую» столкнулись два автобуса и легковая машина. Погибли россиянка и турецкий военнослужащий, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в субботу, 29 июня, в Мерсине на юге Турции.

Водитель автобуса, перевозившего местных рабочих на стройплощадку, потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль, а затем в еще один автобус. После столкновения транспортное средство опрокинулось на бок.

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Погибли два человека, 35 пострадали. Медики оказали первую помощь пострадавшим, затем доставили их в региональные клиники.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.