Польша может подписать с Киевом соглашение о безопасности

Варшава в начале июля подпишет с Киевом соглашение о безопасности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что Владимир Зеленский прибудет в Польшу на следующей неделе с тем, что подписать соглашение.

По его словам, сторонам важно заключить соглашение до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Польское правительство, которое находится на переднем крае поддержки Украины, хочет таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще сильнее», — отметил источник.



Напомним, что ранее Украина подписала соглашение по безопасности с США и рядом других стран. Документы подразумевают военные поставки, обучение украинских военнослужащих на базах партнеров, долгосрочное финансирование. Вместе с тем, они не предусматривают отправку воинских контингентов на линию противостояния.