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На Черниговской ТЭЦ произошел пожар

Представитель "Теплокоммунэнерго" Алексей Щербина заявил, что пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя. Об этом сообщает "Общественное".

На Черниговской ТЭЦ произошел пожар
© Газета.Ru

Щербина подчеркнул, что возгорание уже было ликвидировано. Станцию планируют запустить в работу в ближайшее время. Щербина утверждает, что на станции произошло короткое замыкание, оборудование было выведено из строя. В текущий момент производится переподключение абонентов.

До этого глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой 2024-2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки.

По словам Коваленко, к зиме дефицит электроэнергии на Украине составит 30-35%. При условии восстановления критической инфраструктуры, через которую жителям будут распределять остатки, электроэнергия будет подаваться в дома 12 часов в сутки, на сегодняшний день это базовый прогноз.

26 июня на Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов.

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