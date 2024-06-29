Страна ЕС сорвала участие делегации Минска в ОБСЕ

Парламентарии Белоруссии возмущены отказом властей Румынии разрешить въезд белорусской делегации, в результате чего она не смогла принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении делегации Национального собрания Белоруссии в ПА ОБСЕ.

"Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии. Данное решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ", - отмечается в заявлении.



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В Минске считают, что ПА ОБСЕ призвана быть площадкой для "открытого, инклюзивного диалога, ценность которого особенно возрастает в условиях текущего обострения внешнеполитической конфронтации". Недопуск парламентской делегации Белоруссии на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте является примером "откровенной предвзятости и дискриминации".

"Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой организации", - заявили в белорусском парламенте.



В связи с этим, подчеркнули в Минске, "белорусская сторона не признает решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Беларуси, в связи с отказом страной, принимающей ассамблею, во въезде на ее территорию". При этом в белорусском парламенте заявили, что Белоруссия, как и ранее, "всецело поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами - членами ОБСЕ и выработку политических решений в целях упрочения" общей безопасности.