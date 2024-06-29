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На Украине изъяли завод бывших депутатов Рады Медведчука и Козака

На Украине изъяли завод бывших депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью пять миллионов долларов. Предприятие перешло в управление украинского агентства по розыску и менеджменту активов, сообщили в государственном бюро расследований республики (ГБР) в Telegram.

На Украине изъяли завод Медведчука и Козака
© globallookpress.com

«ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака», — указано в сообщении.

Уточняется, что в собственность государства отойдет завод по производству кирпича, который находится в Львовской области.

В январе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады по подозрению в работе на Россию. Среди них оказались Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

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