На Украине изъяли завод Медведчука и Козака

На Украине изъяли завод бывших депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью пять миллионов долларов. Предприятие перешло в управление украинского агентства по розыску и менеджменту активов, сообщили в государственном бюро расследований республики (ГБР) в Telegram.

«ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака», — указано в сообщении.



Уточняется, что в собственность государства отойдет завод по производству кирпича, который находится в Львовской области.

В январе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады по подозрению в работе на Россию. Среди них оказались Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.