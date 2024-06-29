США предложили новую формулировку в договор Израиля и ХАМАС

Администрация президента США Джо Байдена предложила новую формулировку одной из статей потенциального соглашения о прекращении огня и обмене заложников между ХАМАС и Израилем для урегулирования конфликта. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена в последние дни представила новые формулировки для частей предлагаемого соглашения о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС», - говорится в сообщении портала.



Как сообщили источники издания речь идет о восьмой статье потенциального соглашения для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Эта часть соглашения касается переговоров, которые, как предполагается, начнутся между Израилем и ХАМАС в ходе реализации первого этапа сделки.

ХАМАС хочет, чтобы эти переговоры были сосредоточены только на «количестве и личностях» палестинских заключенных, которые будут освобождены. При этом Израиль, со своей стороны, Израиль, желает «иметь возможность поднять вопрос демилитаризации Газы».

В этой связи официальные лица США разработали новую формулировку статьи 8, «чтобы преодолеть разрыв между Израилем и ХАМАС», пишет Axios.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что накануне приступила к точечной операции в районе Шеджайя в городе Газа.