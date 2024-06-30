Президент Турции отметил вклад главы Туркмении в развитие отношений стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Эрдоган, пишет агентство, передал приветствия президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, вносящему большой вклад в укрепление традиционного сотрудничества между двумя странами. Глава Народного совета отметил, что Турция является для его страны одной из самых близких дружественных и братских стран, государства активно сотрудничают практически во всех отраслях экономики. При этом имеются огромные возможности для развития продуктивных отношений в топливно-энергетической отрасли, сфере транспорта и связи.

Правительственные делегации двух стран регулярно совершают взаимные визиты, отметили собеседники. Также систематически проводятся межведомственные консультации и переговоры, что способствует укреплению межгосударственного сотрудничества. В завершение телефонного разговора Бердымухамедов и Эрдоган пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народам обеих стран - дальнейшего прогресса и процветания.

Гурбангулы Бердымухамедов 29 июня отметил свой день рождения, ему исполнилось 67 лет.