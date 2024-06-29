60% американцев считают, что Байдена нужно заменить

Более половины избирателей в США (60%) считают, что кандидатуру президента США Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах главы государства.

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Об этом пишет портал Axios со ссылкой на результаты опроса, проведённого консалтинговой группой Morning Consult.

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Отмечается, что опрос проводился онлайн среди 2068 респондентов.

Погрешность составила +/- два процентных пункта.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в США назревает крупная политическая драма после после дебатов Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Также редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Кроме того, газета Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах.