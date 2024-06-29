Британские министры призвали «быстро поменять» Байдена

Британские министры в частном порядке призвали членов Демократической партии США отказаться от кандидатуры президента США Джо Байдена на пост главы государства на фоне его выступления на дебатах.

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"Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от (кандидатуры - ред.) Джо Байдена", - сообщает газета Telegraph.



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Собеседники издания сообщили, что Байдена стоит заменить кем-то, у кого будет больше возможностей победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах.