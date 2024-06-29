Британские министры призвали "быстро поменять" Байдена
Британские министры в частном порядке призвали членов Демократической партии США отказаться от кандидатуры президента США Джо Байдена на пост главы государства на фоне его выступления на дебатах.
"Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от (кандидатуры - ред.) Джо Байдена", - сообщает газета Telegraph.
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Собеседники издания сообщили, что Байдена стоит заменить кем-то, у кого будет больше возможностей победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах.
"Источники по-разному призывали демократов "избавиться" от Байдена, "быстро поменять его", утверждая, что у более молодого альтернативного кандидата будет гораздо больше шансов на победу", – цитирует газету РИА Новости.