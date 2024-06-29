$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Британские министры призвали "быстро поменять" Байдена

Британские министры в частном порядке призвали членов Демократической партии США отказаться от кандидатуры президента США Джо Байдена на пост главы государства на фоне его выступления на дебатах.

Британские министры призвали «быстро поменять» Байдена
© РИА Новости / Владимир Астапкович

"Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от (кандидатуры - ред.) Джо Байдена", - сообщает газета Telegraph.

Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении

Собеседники издания сообщили, что Байдена стоит заменить кем-то, у кого будет больше возможностей победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах.

"Источники по-разному призывали демократов "избавиться" от Байдена, "быстро поменять его", утверждая, что у более молодого альтернативного кандидата будет гораздо больше шансов на победу", – цитирует газету РИА Новости.
В мире
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Демократическая партия США