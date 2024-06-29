Washington Post предложила сразу 10 замен Байдену

Провластная американская газета Washington Post на общей волне недовольства после провальных дебатов Джо Байдена пишет, что Демократическая партия может легко найти замену для кандидатуры на пост президента.

«Демократическая партия провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена», – пишет WP.



По мнению издания, демократы могли бы выдвинуть другие кандидатуры на выборах в ноябре. Так WP называет вице-президента Камалу Харрис, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, министра транспорта США Пита Буттиджича, губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо, Джорджия и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис, Рафаэль Уорнок и Гэвин Ньюсом.

На восьмое место в своем списке газета ставит Мишель Обаму, бывшую первую леди США. Завершают список кандидатов сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Ранее «СП» писала о том, что дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для действующего главы Белого дома Джо Байдена полным фиаско и катастрофой, которые могут привести к выходу из президентской гонки, говорится в статье немецкое издание Der Spiegel.