В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов

Американский президент Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей супруги Джилл, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бизнесмена и совладельца консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга.

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По его словам, это произошло на митинге в Северной Каролине, который стал первым предвыборным мероприятием главы государства после его дебатов с Дональдом Трампом.

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«Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах. Кто здесь настоящий президент?» — задался вопросом предприниматель.



Он опубликовал видео с трансляции мероприятия, на котором Байден больше 10 секунд стоит с приоткрытым ртом и потерянным взглядом, в то время как его супруга выступает с речью.