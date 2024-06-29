Назван кандидат, лидирующий на выборах президента Ирана

Бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян лидирует на внеочередных президентских выборах в Иране после подсчета 2,3 млн голосов. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранский избирком.

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Сообщается, что на текущий момент Пезешкиян набирает 42,6% голосов. Его главным соперником становится представитель духовного лидера Ирана в Совбезе республики Саид Джалили, у которого 38,8% голосов. Данные о других кандидатах не приводятся. По предварительной информации, явка на выборах достигла 40%.

В Иране проходят досрочные выборы президента

До этого в Иране завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов.

28 июня руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия избирательных участков. Он отметил, что день выборов — день радости для него и иранцев. Он порекомендовал гражданам серьезно отнестись к вопросу голосования и участвовать в политическом событии.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.