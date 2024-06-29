В Боливии вынесли приговор мятежникам за попытку госпереворота

Суд в Боливии приговорил мятежных генералов к шести месяцам предварительного заключения за попытку госпереворота в стране, информирует Bolivia TV. По информации СМИ, их обвинили в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства.

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Хуанe Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро, — следует из официального заявления.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Боливии задержали военнослужащих, причастных к провалившейся попытке государственного переворота. Всего были арестованы 10 человек. Уточнялось, что у полиции республики есть вся необходимая информация для того, чтобы раскрыть сеть заговорщиков.

Солдаты армии Боливии ворвались в здание правительства в минувшую среду, 26 июня. После произошедшего генерал вооруженных сил республики Хуан Хосе Сунига обратил внимание, что участники переворота намерены «вернуть страну». Он озвучил два требования к действующим властям: освободить всех политзаключенных, а также «вернуть демократию». Позднее мятежный генерал был задержан.