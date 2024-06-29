Венесуэла заявила об укреплении дружбы и сотрудничества с Китаем

Венесуэла продолжит решительно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Китаем. Об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес на праздновании 50-летия установления дипломатических отношений Венесуэлы с КНР.

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"Я заявляю <…> о твердой решимости и воле нашего народа веками укреплять дружбу и сотрудничество между Китаем и Венесуэлой", - указала Родригес в выступлении, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión.



Она подчеркнула, что "Китай стал великой державой и добился этого, не вторгаясь в другие страны, не совершая геноцид, без бомбардировок, и не причиняя [народам] страданий". Родригес отметила, что Китай строго соблюдает нормы международных отношений.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу провел встречу со специальным представителем правительства КНР по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Цю Сяоци, который в Каракасе принимал участие в праздновании юбилея установление дипломатических отношений двух стран.