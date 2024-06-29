Трамп вновь заявил, что Россия может занять всю Украину

Фактический кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь заявил, что Россия может вскоре занять всю территорию Украины.

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Эту тему бывший глава американской администрации затронул, выступая в пятницу на агитационном митинге в городе Чесапик (штат Вирджиния).

Трамп рассказал, когда он завершит конфликт на Украине

"Знаете, они говорят о России. Россия при Буше, Россия при Обаме приобретала территории. Россия при Байдене, складывается впечатление, заберет все целиком", - сказал Трамп.



Он прямо не упомянул Украину, однако из контекста было очевидно, что имелась в виду именно она. Практически такие же тезисы едва ли не дословно Трамп изложил в четверг вечером на теледебатах с нынешним президентом США демократом Джо Байденом.

"Россия при Трампе ничего не приобрела. Они ничего не приобрели. Это правда", - добавил экс-президент США.



Кроме того, он, обращаясь к присутствовавшему на митинге губернатору штата Вирджиния, своему однопартийцу Гленну Янгкину, заявил, что знает "хорошего парня", способного добиться урегулирования конфликта на Украине.

"Это парень, стоящий прямо там - Гленн", - сказал Трамп.



Он выразил мнение, что Янгкину, прежде работавшему в руководстве одной из крупнейших американских инвестиционных компаний The Carlyle Group, удавалось заключать сложные сделки.

Как Трамп заявил 27 июня на дебатах, Украина "не побеждает" в вооруженном конфликте. При этом Трамп предположил, что "Россия может занять [всю] Украину". Трамп также утверждал, что Москва "получила много территорий" при администрациях Джорджа Буша - младшего, Барака Обамы и Джо Байдена, но не прибрела никаких новых регионов при нем в силу хороших рабочих отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от своих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе).