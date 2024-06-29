Трамп вновь заявил, что Россия может занять всю Украину
Фактический кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь заявил, что Россия может вскоре занять всю территорию Украины.
Эту тему бывший глава американской администрации затронул, выступая в пятницу на агитационном митинге в городе Чесапик (штат Вирджиния).
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"Знаете, они говорят о России. Россия при Буше, Россия при Обаме приобретала территории. Россия при Байдене, складывается впечатление, заберет все целиком", - сказал Трамп.
Он прямо не упомянул Украину, однако из контекста было очевидно, что имелась в виду именно она. Практически такие же тезисы едва ли не дословно Трамп изложил в четверг вечером на теледебатах с нынешним президентом США демократом Джо Байденом.
"Россия при Трампе ничего не приобрела. Они ничего не приобрели. Это правда", - добавил экс-президент США.
Кроме того, он, обращаясь к присутствовавшему на митинге губернатору штата Вирджиния, своему однопартийцу Гленну Янгкину, заявил, что знает "хорошего парня", способного добиться урегулирования конфликта на Украине.
Он выразил мнение, что Янгкину, прежде работавшему в руководстве одной из крупнейших американских инвестиционных компаний The Carlyle Group, удавалось заключать сложные сделки.
Как Трамп заявил 27 июня на дебатах, Украина "не побеждает" в вооруженном конфликте. При этом Трамп предположил, что "Россия может занять [всю] Украину". Трамп также утверждал, что Москва "получила много территорий" при администрациях Джорджа Буша - младшего, Барака Обамы и Джо Байдена, но не прибрела никаких новых регионов при нем в силу хороших рабочих отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным.
Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от своих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе).