В NYT призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет The New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

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«Самая большая услуга для общества, которую сейчас может оказать Байден, — это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание», — говорится в статье.



Кроме того, в газете подчеркнули, что Байден уже не является тем человеком, которым он был четыре года назад.

Ранее Байден признал свои неудачи на дебатах.

Позже экс-президент США Дональд Трамп объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

28 июня в США прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.