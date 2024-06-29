Обама неожиданно оценил результат Байдена на дебатах

Бывший американский лидер Барак Обама поддержал своего однопартийца, действующего президента США Джо Байдена после его дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что бывают неудачные дебаты.

«Но эти выборы по-прежнему представляют собой выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе», — сказал Обама.



Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления

Он считает, что американцам предстоит выбор между тем, кто «говорит правду», «умеет отличать хорошее от плохого» и может «честно» рассказать об этом согражданам, и тем, кто «лжет ради собственной выгоды».

«Вчерашний вечер ничего не изменил, и именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре», — отметил бывший президент.



Американские СМИ сообщили, что Байден неудачно выступил на дебатах с Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. После завершения мероприятия камеры засняли момент, когда супруга президента Джилл помогала президенту спуститься с лестницы.

Политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. В штабе действующего президента заявили, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.