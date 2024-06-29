Пентагон заключил контракт на $1,5 млрд в сфере кибербезопасности

Пентагон заключил контракт с несколькими компаниями совокупным объемом $1,5 млрд на предоставление услуг в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Речь идёт о компаниях Analytic Services, Booz Allen Hamilton, McLean, CACI, Leidos и Science Applications Internationa.

Отмечается, что услуги включают в себя такие виды деятельности, как стратегическое планирование, планирование капитальных затрат, исследования и анализ, моделирование, моделирование и «военные игры», а также «ежедневную безопасность».

Кроме того, Пентагон заключил контракт на $1,4 млрд для полной оценки проблем США с нацбезопасностью.

Также сообщалось, что Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 млрд.