Маск предположил, что США вообще никто не управляет

Илон Маск предположил, что Соединенные Штаты остались без руководства.

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"Быть может, никто", - написал он в X (ранее Twitter).



Илон Маск назвал победителя предвыборных дебатов

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию бывшего претендента на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев Вивека Рамасвами, который написал, что поскольку нынешний президент США Джо "Байден в действительности не управляет страной, возникает неудобный вопрос: а кто [в таком случае управляет]".

Ранее Маск заявил, что прошедшие 27 июня в Атланте (штат Джорджия) дебаты между претендентами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом - это повод для замены действующего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. По итогам дебатов газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что некоторые представители Демпартии начали активно обсуждать возможность замены Байдена другим претендентом ввиду его провала.