Владимир Зеленский мог сохранить Украину невредимой, если бы не пошел на поводу у Запада и договорился с Россией в самом начале специальной военной операции (СВО).

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Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, передаёт РИА Новости.

Зеленский счел риски для Украины «фигней»

При этом к посту он прикрепил картинку с картой Украины до начала СВО, а также с картой с территориями, которые Киев потерял в результате отказа от мирного урегулирования.

«Подумать только, Украина могла бы заключить гораздо более приемлемое мирное соглашение, если бы мы позволили им сделать это через пару недель после начала спецоперации, – написал он. – Тогда Россия была готова вернуться к позициям, существовавшим до СВО, в обмен на то, что Украина не вступит в НАТО».



По его словам, Запад во главе с США оказал давление на Зеленского, чтобы тот отклонил это предложение России.

«Теперь Украина заплатит за это потерей гораздо большей территории, а также тысячами жизней своих военнослужащих», – резюмировал Кеннеди-младший.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента РФ Владимира Путина.